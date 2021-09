Ratinger Innenstadt : Zigaretten: Verein sammelt Kippen auf dem Marktplatz

Ratingen Am 19. September gibt es eine besondere Aktion.

(RP) Dreck und Müll sind immer wieder ein Problem. Mit Blick auf die Ratinger Tage der Nachhaltigkeit steht nun die monatliche Müllsammelaktion des Vereins Ratingen.nachhaltig im September unter einem besonderen Motto: Als einstündige sogenannte Clean Up-Challenge werden am 19. September rund um den Marktplatz ausschließlich Zigarettenkippen gesammelt. Diese liegen in riesiger Zahl überall auf den öffentlichen Flächen und stellen ein besonderes Problem für die Umwelt dar, denn bereits eine einzige Kippe kann nach Angaben des Vereins bis zu 40 Liter Grundwasser vergiften.

Bei einer ähnlichen Aktion im September des vergangenen Jahres wurden von 16 Teilnehmern in einer Stunde fast fünf Kilogramm Zigarettenstummel gesammelt. Die Aktiven hatten in einem Brief an den Bürgermeister ihre Forderung nach mehr Umweltschutz vorgebracht – etwa in Form von Aufklärungsarbeit über die massive Verschmutzung von Grünflächen und Gewässern durch Zigarettenkippen und durch stärkere Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Getan habe sich diesbezüglich bisher leider nichts, so der Eindruck des Vereins, der nun erneut auf das Thema aufmerksam machen möchte.