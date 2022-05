Radevormwalder Turnverein : RTV passt Kinderbeiträge an und freut sich über Zuwachs

Radevormwald Gestärkt aus den Restriktionen der Pandemie ist der Radevormwalder Turnverein zurückgekehrt, getragen von treuen und sehr langjährigen Mitgliedern.

Eine „geringfügige Erhöhung“ nannte das die Vereinsvorsitzend Antje von der Mühlen, die betonte, die Anpassung nicht aus finanzieller Not durchführen zu wollen. „Wir sind mit diesem Beitrag immer noch der günstigste Verein in der Stadt. Aber die krummen Zahlen waren uns teilweise schon etwas peinlich.“ Der Mitgliedsbeitrag von monatlich sieben Euro für Erwachsene bleibe unangetastet.

Den erwirtschafteten Überschuss aus Mitgliedsbeiträgen, Vermietungen und Spenden will der RTV mit Zustimmung der Versammlung in die Ausstattung des Vereins investieren. So werden für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt mehr als 15.000 Euro in neue Sportgeräte, wie Hanteln oder zehn neue Trampoline für den neu startenden Kursus „Jumping Fitness“ investiert, sowie für neue Hardware, Software und ein neues Vereinsprogramm. Auch die Homepage des RTV soll neu gestaltet werden.