Landtagswahl 2022 : Lange will gerechtere Vermögensverteilung

Sechs Kandidaten aus dem Wahlkreis 36 Remscheid - Oberbergischer Kreis III bewerben sich bei der Wahl am 15. Mai um einen Sitz im Landtag – darunter Peter Lange von den Linken. Er ist 56 Jahre, verheiratet und hat zwei Töchter (17 und 20 Jahre). Seit 40 Jahren arbeitet er nach eigener Aussage in der freien Wirtschaft, ist dort seit mehr als 20 Jahren im Betriebsrat. „Ich glaube, dass heute überwiegend eine abgesicherte, privilegierte Schicht unsere Parlamente dominiert. Deshalb möchte ich etwas mehr Bodenständigkeit in den Landtag bringen“, sagt er. Einer seiner Schwerpunkte sei, die ungerechte Vermögensverteilung zu bekämpfen. Da die Vermögenden auch größeren Einfluss auf die Politik hätten, sei diese Problematik hochgradig demokratiegefährdend.

Bis Anfang der 2000er war Lange Mitglied der SPD. „Dort bin ich unter anderem wegen des Kosovo-Krieges und der sich andeutenden Hartz-Reformen und Rentenkürzungen ausgetreten“, sagt er. Seit 2016 ist er Mitglied der Linken, war in deren erweitertem Vorstand und ist seit 2020 Mitglied des Rates der Stadt Remscheid sowie seit 2018 Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes in Remscheid.

Für seinen Wahlkreis will er Initiativen zur Entschuldung der Kommunen vorantreiben, den ÖPNV „preisgünstiger, zuverlässiger und das Netz engmaschiger“ gestalten, und Maßnahmen für den Klimaschutz sozialverträglich umsetzen. Für mehr Klimaschutz sollte der motorisierte Individualverkehr verringert und der Ausbau von Radwegen sowie die Förderung von Solarenergie vorangetrieben werden. Zudem fordert Lange die Unterstützung von Unternehmen bei der Umstellung auf klimaschonende Energieformen mithilfe von Transformationsfonds. Im Landtag will er sich für die Entschuldung der Kommunen einsetzen. „Dazu muss das Land die Kommunen beim Angebot von ausreichend qualitativ guten und gebührenfreien Kita-Plätzen unterstützen. Aufgaben, die das Land per Gesetz an die Kommunen abgibt, müssen auch vom Land finanziert werden“, sagt er. Die Debatten um eine Impfpflicht sieht Lange kritisch. „Von einer gesellschaftlichen Ausgrenzung und Verunglimpfung von nicht-geimpften Mitbürgern halte ich nichts“, sagt er. Generell sei bei den Corona-Regeln nicht besonders souverän gehandelt worden. Viele Regeln seien „nicht logisch, gar widersprüchlich“ gewesen. „Man muss aber auch sagen, dass diese Pandemie eine bisher nicht vorstellbare Herausforderung dargestellt hat.“