FDP-Kandidat für Remscheid und Radevormwald : „Zusammenarbeit ist gut gelaufen“

Torben Clever kandidiert bei der Landtagswahl für die FDP. Foto: FDP

Remscheid/Radevormwald Torben Clever geht bei der Landtagswahl am Sonntag für die FDP in Remscheid und Radevormwald ins Rennen. Der Pädagoge würde die schwarz-gelbe Koalition in NRW gerne fortsetzen.

Mit 35 Jahren ist Torben Clever bereits ein alter Hase in der Politik. „Für mich war relativ früh klar, dass ich mich politisch engagieren will“, sagt der Landtagskandidat der FDP im Wahlkreis 36 für Remscheid und Radevormwald. Nach dem Abitur durchforstete er die Wahlprogramme der Parteien und entschied sich für die FDP. „Das Menschenbild hat mich angesprochen: Freiheit und Verantwortung.“

2007 trat er in die Partei ein, ein Jahr später saß er als stellvertretender Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Schule und Sport in Remscheid. Seit 2014 ist er vollständiges Mitglied, in der neuen Ratsperiode ist er Vorsitzender des Sportausschusses. Schule und Sport, das sind Themen, die aus seiner Lebenswelt kommen. Clever arbeitet als Pädagoge im Offenen Ganztag einer Schule, in seiner Freizeit spielt Sport eine große Rolle. Im Alter von acht Jahren trat er dem SSV Bergisch Born bei. Position: Stürmer. Aktuell betreut er als Co-Trainer die 3. Herrenmannschaft. Mitkicken tut er nur noch selten. „Dafür reicht meine Leistung nicht mehr“.

Die Leistung der schwarz-gelben Landesregierung in beiden Feldern beurteilt er unterschiedlich. Die Remscheider Vereine hätten stark davon profitiert, das in den vergangenen Jahren „unheimlich viel Geld in Förderprogramme investiert“ worden sei, um Sportanlagen zu sanieren. „Da sind wir gut aufgestellt.“ Oft angesprochen wird er im Wahlkampf auf die Schulpolitik der FDP-Ministerin Yvonne Gebauer. Ein Kritikpunkt: Mails zum Thema Corona, die am späten Freitagabend eintrafen und am Montag schon umgesetzt sein sollten. „Die Kommunikation ist sicher in Teilen nicht gut gelaufen“, räumt er ein. So schlimm wie die Opposition es darstelle, sei es aber nicht gewesen. Man müsse zudem den Zustand bedenken, in dem man das Ministerium vorgefunden habe. Die neue Regierung habe sichergestellt, dass die Förderschulen erhalten werden, „die noch da waren“. Auch das „Chaos“ um das verkürzte Abitur (G8) habe man „halbwegs lautlos“ beseitigt. Die Pandemie habe dann zu einer völlig neuen Situation geführt. „Wir wissen nicht, wie die anderen es gemacht hätten.“

