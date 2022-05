Kunst im öffentlichen Raum in Radevormwald : Lichtkunst wirkt wie ein landendes Ufo

Radevormwald Die Friedenseiche auf dem Marktplatz wird durch den international anerkannten Farb- und Lichtkünstler Christoph Dahlhausen neu in Szene gesetzt. 30 bunte Sitzwürfel sollen folgen.

Feierabendmarkt Die Lichtinstallation um die Friedenseiche wird voraussichtlich kommende Woche am Donnerstag fertiggestellt und pünktlich zum darauffolgenden Feierabendmarkt in neuem Glanz erstrahlen. Mit den Würfeln wird Christoph Dahlhausen einige Wochen später beginnen, wenn sich die Menschen an den neuen Hingucker auf dem Markt gewöhnt haben.

Mit dem Kunstwerk wolle sich der einstige Verein nicht etwa für die Nachwelt verewigen, sondern etwas schönes für die Menschen installieren, damit sie sich an benutzbarer und erlebbarer Kunst erfreuen. Und was gibt es da besseres, als ohnehin beliebte Highlights der Stadt noch besser und zeitgemäßer in Szene zu setzen?

Auf die Nachfrage aus Radevormwald und das Anliegen des ehemaligen Citymanagementvereins reagierte auch Dahlhausen mit entsprechend viel Eifer und entdeckte gleich das Potenzial der Friedenseiche. Er verändert gerne Bestehendes und legt keinen außerordentlichen Wert darauf, dass seine Kunst aus dem Nichts heraus völlig neu entsteht: „Ich akzeptiere das, was mir die Welt gibt. Ich nehme das, was da ist und mache es neu“, sagt er. In Radevormwald schlummere noch viel Potenzial für Kunst, sagt der Farb- und Lichtkünstler. Allerdings dürfe nicht wahllos mit Farbe geklotzt werden: „Die Stadt besteht aus viel Grau, deswegen ist es wichtig, sehr bewusst mit Farbe umzugehen, um es nicht chaotisch wirken zu lassen.“ Bei seinen neuen Farb- und Lichtakzenten um die Friedenseiche orientiert er sich an dem bergischen Dreiklang (Grün, Anthrazit, Schwarz/Weiß) sowie am Stadtwappen mit den Farben Rot und Silber, um das Ganze in die graue Innenstadt einzufügen. All diese Farben werden sich sowohl um den Baum auf dem Marktplatz wiederfinden als auch im zweiten Baustein des dreiphasigen Kunstprojekts.