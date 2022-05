Für Bürgerbeteiligung vier Workshops in Radevormwald : Konzepte für Fußgänger und Radler

Radevormwald Die Bürger sollen ab kommender Woche konkret in die Planungen mit einbezogen werden. Es gibt Workshops und ganz praktische Begehungen und Fahrten mit dem Rad.

Wer sich als Fußgänger oder Radfahrer in Radevormwald fortbewegt, wird schnell feststellen, dass es immer mal wieder neuralgische Punkte, an denen es eben nicht ganz so problemlos möglich ist, Radwege oder Fußwege zu nutzen. Deshalb geht die Entwicklung des Fuß- und Radverkehrskonzeptes, das derzeit für die Stadt erarbeitet wird, jetzt in die nächste Phase. Für eine Bürgerbeteiligung sind vier Workshops geplant, kündigt die Stadt und lädt deswegen alle Bürger dazu ein, sich an der Erarbeitung des Konzepts zu beteiligen. „Die Maßnahmen aus dem Konzept werden dann schrittweise in den kommenden Jahren umgesetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Klimaschutzmanager Niklas Lajewski hofft auf eine große Beteiligung und freut sich auf kreative und konstruktive Ideen für die grüne Mobilität in der Bergstadt.