Schützenmuseum Neuss : Weltraumabenteuer selbstgemacht

Neuss In einem zweitägigen Workshop im Rheinischen Schützenmuseum konnten Kinder ein eigenes Computerspiel gestalten und testen. Sie entschieden sich für Raumschiffe, Meteoriten und Aliens.

Das Spiel, dass die Kinder beim Workshop „Abenteuer im Weltraum“ im Rheinischen Schützenmuseum über zwei Tage gestaltet haben und gerade testen, mutet ein wenig an wie der Klassiker „Space Invader“. Ein Unterschied ist, dass vieles handgezeichnet ist: das Raumschiff, das man als Spieler durch den Weltraum steuert, die Hindernisse, die Planeten und Sterne im Hintergrund, sogar die Laserstrahlen, die man abschießen kann. Dadurch erhält es eine Ästhetik, die eher an „Doodle Jump“ erinnert.

Die Partner Neben Jugendzentren wirken in Neuss Alte Post, Theater am Schlachthof, Schützenmuseum oder Tanzraum mit.

Bei dem Spiel, das die Kinder angelehnt an Titel des Workshops „Weltraum-Abenteuer“ genannt haben, handelt es sich um ein Side-Scroller, also um ein zweidimensionales Spiel, bei dem der Spieler das Geschehen von der Seite verfolgt. Somit reiht sich das Weltraum-Abenteuer in die Tradition der Spiele „Super Mario Bros.“ und „Sonic the Hedgehog“ ein, ein Konglomerat aus Spielklassikern. Dennoch gibt es auch Luft nach oben. „Beim Feedback habe ich schon herausgehört, dass es auch einen Wunsch nach einem sich stetig steigernden Schwierigkeitsgrad gibt. Da werden wir uns zusammen dransetzen“, sagt Palmen.