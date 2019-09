Neusser Musicalwochen : Alice und die Grinsekatze

Neuss Antonia Krapp als „Alice“ und Nina Böbel als Grinsekatze beschließen die Porträtreihe mit den Musicaldarstellern.

„Und das entsprechende Lied ist so super witzig getextet“, ergänzt Nina Böbel, die als „Grinsekatze“ ganz neue Seiten an sich entdeckt. „Ich bin ein fröhlicher Mensch und lache viel, aber als diese Figur muss ich ja dann lächeln, wenn Grausames und Gemeines passiert. Eigentlich ist das also eine sehr ernste Rolle und eine tolle Herausforderung für mich“, erzählt die 22-Jährige, die aus Düsseldorf stammt. Dass Originaltexte aus der literarischen Vorlage verwendet werden, findet sie toll: „Die alte Sprache trägt noch mit dazu bei, dass alles so absonderlich wirkt“. Nina Böbel hat schon als Schülerin in Erkelenz bei Musical-Produktionen an ihrem Gymnasium mitgemacht, sie tanzt seit ihrem vierten Lebensjahr. Ebenso wie Antonia Krapp war Nina Böbel schon 2017 und 2018 bei den Neusser Musicalwochen im Globe dabei.