Schützenfest in Rosellen : Einfallsreiche „Schützenjäger“ überraschen Schützenkönig Krings

Sebastian und Sarah Krings, Schützenkönigspaar des Heimatvereins Rosellen, nahm am Sonntagnachmittag vor der Parade das Regiment ab. Foto: Dieter Staniek

Rosellen König Sebastian I. Krings hatte sich so auf den Höhepunkt seiner Regentschaft, das Schützenfest in Rosellen, gefreut – und nun muss er am Sonntag, zur Halbzeit feststellen: Es ist noch viel schöner als erwartet.

Von Beate Berrischen

Zu verdanken haben er und Königin Sarah das vor allem den Schürzenjägern, ihrem Königszug aus dem Jägerkorps, der zahlreiche Überraschungen vorbereitet hat. Los ging es bei der Einweihung der Residenz am Freitag. „Da wurde eine ganz neue Fahne gehisst, die erste Schürzenjägerfahne“, berichtet der König. Eine weitere Überraschung: Der zerbrochene Holzvogel, den er vor einem Jahr abgeschossen hatte, wurde auf eine Edelstahlplatte in Form einer Krone befestigt und ihm überreicht. Die nächste Überraschung folgte am Samstag beim Hochamt: Der Einzug des Königspaars und die Messe wurden von dem Chor „Rückenwind“ begleitet. „Drei Ehefrauen aus unserem Zug singen in diesem Chor“, erklärt der 45-Jährige und fügt hinzu, dass dies so überwältigend gewesen sei, dass sogar Tränen flossen. Gelacht wurde natürlich auch. Beispielsweise als die scheidende Majestät Frank Schoenen, ohnehin recht groß, sich ordentlich reckte, als der erste Vorsitzenden Jörg Döring ihm das Königssilber abnehmen wollte, und dazu sagte: „Dann mach mal.“ „Bei mir wird unser Vorsitzender das Problem nicht haben, aber ich lass´ mir was anderes einfallen“, verspricht Krings.

Bis dahin freut er sich erstmal auf den Frühschoppen am Montag, das Vogelschießen und den neuen Kronprinzen, auf seinen Krönungsball am Dienstag, das verbleibende Jahr als König und auf die weiteren Überraschungen, die sein Zug angekündigt hat. Denn: „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass alles, was noch kommt, wirklich toll wird“, sagt Krings.