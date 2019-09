Literarischer Sommer in neuss : Ein Niederländer legt sich mit der Normalität an

Ein Niederländer legt sich mit der Normalität an

Literarischer Sommer in neuss

Neuss Herman Koch beschloss mit einer Lesung aus seinem Roman „Einfach leben“ in der voll besetzten Stadtbibliothek den Literarischen Sommer in Neuss.

Zum Abschluss des Literarischen Sommers in Neuss stand in der Stadtbibliothek ein literarischer Kracher auf dem Programm: eine Lesung mit dem niederländischen Autor Herman Koch. „Haben Sie ein Problem? Dann denken Sie doch einfach mal eine Stunde nicht daran!“ Braungebrannt stellte der Bestsellerautor seinen jüngst ins Deutsche übertragenen Roman „Einfach leben“ vor und achtete dabei strikt darauf, dass neben niederländisch auch deutsch vorgetragen wurde. Immerhin eine Hälfte des heiter inspirierenden Abends nahm die Diskussion ein.

Moderiert wurde das Ereignis durch Christine Breitschopf von der Stadtbibliothek, und als Vorleser fungierte der Hörbuchsprecher und Kölner Schauspieler Thomas Balou Martin. Der Buchtitel ließ wohlfeile Tipps zur Lebensführung erwarten. Doch Herman Koch versteht sich auf die Kunst, Spannung gerade dadurch zu erzeugen, dass solche Ratschläge radikal in Frage gestellt werden. Man hat zu viel von ihnen gehört und gelesen, als dass sie immer noch irgendjemand hinter dem Ofen hervorlocken.

Tom Sanders ist die Hauptfigur der 112 Seiten des Romans, auf denen Koch das Selbsthilfebuch des fiktiven Autoren-Kollegen gnadenlos zerpflückt. Unerbittliche Satire ist angesagt beim Blick hinter die Kulissen des Familienlebens, und aus behaglicher Selbstzufriedenheit baut sich bitterböse und komisch Seite für Seite ausweglose Verzweiflung auf. Wird da ein zutreffendes Bild unserer Gesellschaft gezeichnet? Lehrt ein weiterreichender Blick auf das heutige politische Personal an den globalen Schalthebeln, dass den fragwürdigen Charakteren die Zukunft gehört?

Herman Koch bekennt freimütig seine Sympathie für unangenehme Zeitgenossen. „Normal“ oder gar „sympathisch“ zu sein, das ist ihm suspekt. Daraus schlägt er seine Funken, und er macht es in einer so geschickten Manier, dass die vielen Zuhörer an seinen Lippen hängen. Verbirgt sich dahinter sogar Kochs Geschäftsmodell beim Schreiben? Rückendeckung erhält er vom Schauspieler, der sympathische Figuren zu spielen für erheblich weniger attraktiv einschätzt, als Fieslinge auf die Bühne zu bringen.