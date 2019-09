Medizinisches Versorgungszentrum am Lukaskrankenhaus Neuss : Neue Leiterin für die Strahlentherapie am „Lukas“

Neuss Im Lukaskrankenhaus, dem größten Standort der gerade durch Fusion entstandenen Rheinland Klinikum Neuss GmbH, ist eine wichtige Personalentscheidung gefallen: Privatdozentin Daniela Trog wird die neue Ärztliche Leiterin der Strahlentherapie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Preußenstraße.

Die Strahlentherapie wurde 2010 ausgelagert und seitdem in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Lukaskrankenhaus geführt. Grund: Der überwiegende Anteil der Strahlenbehandlung wird ambulant vorgenommen. Die Gesellschafterversammlung sprach sich einstimmig für die promovierte Fachärztin aus, teilte jetzt die Klinikleitung mit. Zuletzt arbeitete Daniela Trog als Oberärztin am Universitätsklinikum Münster. Im MVZ Neuss tritt sie die Nachfolge von Katrin Hamburg an, die Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Daniela Trog bringt nach Angaben des Krankenhauses eine 25-jährige Berufserfahrung mit.