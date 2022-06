Erster Preis im Kreis-Wettbewerb : Elvekumer glauben trotz allem an die Zukunft für ihren Ort

Elvekum Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Elvekum als einziger Ort in Neuss teilgenommen – mit Erfolg. Wie lautete die Begründung der Jury?

„Für Elvekum wird keine Zukunft gesehen, Elvekum hat aber Bestandsschutz“, fasst BI-Sprecherin Dorothee Helten das Ergebnis vieler Gespräche zusammen, die sie in den vergangenen Jahren mit Verantwortlichen in Politik und Verwaltung über geplante Veränderungen im Lebensumfeld der Elvekumer führen konnte. „Jetzt erst recht“, habe sich die BI gedacht, und gemeinsam mit dem Kapellenverein und dem Verein „Einigkeit“ Elvekum die Teilnahme am Kreiswettbewerb organisiert. „Wir wollen um die Zukunft unseres Dorfes kämpfen.“

Dazu zählen die Schaffung von Grüninseln im Ort, die von Paten gepflegt werden, oder die Anlage von Blühstreifen entlang der Äcker rund um den Ort. Die Anerkennung dafür blieb nicht aus. Der WDR honorierte das schon 2019, als er Elvekum einen Obstbaum einer alten Apfelsorte schenkte. Und beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, an dem Elvekum als einziger Ort in Neuss teilnahm, kam am Ende ein mit 900 Euro dotierter erster Preis heraus. Begründung der Jury: In Elvekum überzeugten die Pflege und Entwicklung der Grünanlagen sowie die Anlage eines Biotops und von Blühinseln in der Feldflur.