Michael Schmitz aus Hoisten : 30 Jahre Handwerksbäcker – und kein Nachfolger in Sicht

Neuss-Hoisten In der Bäckerei Am Nierholz wird am Mittwoch ein runder Firmengeburtstag gefeiert. In die Freude über 30 Jahre Selbstständigkeit mischen sich bei Gudrun und Michael Schmitz auch Sorgen.

Der Wecker klingelt bei Michael Schmitz in Hoisten zu einer Zeit, zu der andere Leute gerade ins Bett gehen: Der Bäckermeister steht um 23.30 Uhr auf, um in seiner Backstube die Vorbereitungen für den nächsten Tag zu starten. Seit 30 Jahren führt er gemeinsam mit seiner Frau Gudrun die Bäckerei und Konditorei Schmitz Am Nierholz in Hoisten.

Seit 1992 Bäcker in Hoisten: Gudrun und Michael Schmitz Foto: Melanie Zanin (MZ)

„Eigentlich bin ich gelernter Kaufmann,“ erzählt der 59-Jährige, der den Betrieb am 1. Juni 1992 von seinem Schwiegervater, Gerhard Maresch, übernommen hat, nachdem er von ihm ausgebildet wurde und in Düsseldorf seinen Handwerksmeister gemacht hat. „Der kaufmännische Teil wurde mir aus meiner ersten Lehre anerkannt, deswegen war ich schon nach zwei Jahren fertig und konnte, weil ich sehr gut in der Prüfung abgeschnitten hatte, bereits nach zweieinhalb Gesellenjahren zur Meisterschule“, sagt er.

Gudrun hat „beim Vater“, wie sie betont, eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin gemacht und steht jeden Tag im Laden. „Als alt eingesessener Betrieb gehören wir hier zum Dorf dazu. Wenn die Kinder morgens zur Schule oder in den Kindergarten gehen und am Fenster vorbeikommen, winken sie rein. Wir haben überwiegend Stammkunden und begleiten viele schon seit Jahren.“

Dass das Bäckereihandwerk – denn anders als im Supermarkt, fertigt Michael Schmitz alles nach traditioneller Rezeptur und von Hand an – dennoch kein einfaches ist, merken die Schmitz‘ nicht erst seit Corona und dem Krieg in der Ukraine. Während der Lockdowns durfte der Laden zwar geöffnet bleiben, die Eigentümer „fuhren aber zusätzlich Kundschaft“, um ältere Kunden, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Laden kommen wollten, zu beliefern. In einem Dorf wie Hoisten sei das eine Selbstverständlichkeit, sagen sie. Die Lieferengpässe wegen des Kriegs stellen sie nun vor ganz andere Herausforderungen, wie Gudrun Schmitz berichtet: „Unser Ofen läuft über Öl, und auch die Preise für die Zutaten sind teurer geworden. Diese ständigen Preiserhöhungen können wir gar nicht alle an die Kunden weitergeben.“

Urlaub gibt es bei den Schmitz nur einmal im Jahr, wenn sie für drei Wochen ihren Laden schließen müssen. Auch bei Krankheit bleibt ihnen nichts anderes übrig, als „einen Zettel an die Tür zu hängen“, da eine Vertretung nicht zu finden ist. Gudruns Schwester Heidi Klerings, die bis 2019 im Verkauf geholfen hat, springt zwar immer noch gerne ein, wenn nötig, aber die handwerkliche Arbeit der Herstellung von Brot, Backwaren, Torten, Kuchen oder Pralinen in der Backstube ruht alleine auf den Schultern von Michael Schmitz.