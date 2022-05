Schützenfest in Neuss-Schlicherum : Sascha Dziatzko erhält endlich die Schlicherumer Königskette

Schlicherum Nach drei Jahren coronabedingter Wartezeit erhielt Sascha Dziatzko jetzt die Schlicherumer Königskette – von seinem Freundeskreis gab es eine besondere Überraschung.

(tebö) Die Kameradschaftliche Vereinigung in Schlicherum konnte endlich ihren König mit der begehrten Kette ausstatten. Nach der Corona-Pause zeigten die Heimatfreunde, dass sie es nicht verlernt hatten, ein Kirmes-Wochenende mit Königsschießen und Ball auf die Beine zu stellen. Die Dorfgemeinschaft dankte es und bescherte ein volles Zelt und tolle Stimmung. Vor drei Jahren war König Sascha Dziatzko spontan an der Vogelstange angetreten, dass er aber bis 2022 warten musste, bis er die Königskette umgehängt bekam, war nicht abzusehen. In der Zwischenzeit konnte sich Dziatzko noch etwas im Ort einleben, er lernte seine heutige Freundin und Königin Miriam kennen.

Der gebürtige Essener ist 2016 nach Schlicherum gezogen und wurde schnell Mitglied der Kameradschaftlichen Vereinigung. Einem Zug gehört er nicht an, daher hat sich der Freundeskreis eine besondere Überraschung für den Ball der Könige am Sonntag ausgedacht. Zusammen mit einem Tischler im Ort haben die Freunde eine Lore gebaut und zogen in Bergmannstracht mit dem Steigerlied ins Festzelt ein, so nahmen sie Bezug auf den Geburtsort Essen des Königs.

Das ganze lange Wochenende stand im Zeichen der Kirmes. An Christi Himmelfahrt ist das Festzelt Anlaufpunkt für Vatertags-Gruppen und zum Auftakt des Wochenendes wurde der König für das kommende Jahr an der Vogelstange ermittelt. Robert Soemers mit seiner Königin Judith Büschling werden dann in einem Jahr die Insignien übernehmen. Am Samstag präsentierten sich die Heimatfreunde in einem Umzug mit Zapfenstreich, um anschließend die langersehnte Amtseinführung von Sascha Dziatzko mit Königin Miriam zu feiern. Anschließend stieg eine große Party mit DJ. Am Sonntag holten die Schlicherumer die Ehrungen aus den vergangenen Jahren nach und am Nachmittag zog das Königspaar mit einem Umzug durch den Ort. Der Ball der Könige war der erste Höhepunkt des Festwochenendes. Nach Frühschoppen und Abholung von König Sascha und Königin Miriam am Montag konnte die Krönung im Festzelt gefeiert werden.