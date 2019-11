Rockkonzert in Weckhoven : Heimatabend Deluxe im „David‘s im Engels“

Rockkonzert in Weckhoven

Weckhoven Rock im Restaurant – eine Veranstaltung, die es alljährlich in den Neusser Eventkalender schaffen sollte.

Zum nahenden Ende des Jahres stand im Restaurant David‘s im Engels in Weckhoven noch einmal Livemusik auf der Menükarte. Betreiber David Esser hatte dafür seine gut schallisolierten Räumlich-keiten zur Verfügung gestellt. Michael Bernd – nimmermüder Veranstalter regionaler Musikabende – hatte für das Line Up nicht nur seine eigene Band und Urgestein „Zweistein“ auf die Bühne gestellt: Mit Lokalmatador „Ötte“, der Düsseldorfer Formation „Haynrich“ und den Kölner Indierockern von „Strobophonics“ gab es noch jede Menge musikalische Vielfalt dazu. Aktuell meint es das Schicksal gesundheitlich nicht so gut mit Michael Bernd, aber davon lässt er sich ganz und gar nicht entmutigen.