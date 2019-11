„Vorgarten von Neuss“ : Eine Liebeserklärung an die Eifel

Ein Blick in die Eifel und ihre Schönheit: In Rurberg, einem Ortsteil der Gemeinde Simmerath, geht die Sonne hinter einer Nebelwand über der Rur auf. Da wundert es nicht, dass so viele Rheinländer in die Region schwärmen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss/Eifel Der multimediale Radtourenführer durch die Eifel stellt zwölf Fahrradstrecken vor, geschrieben von einem Neusser. Mit Codes und Links bekommt der Leser Zusatzinformationen sowie Musik und Videoclips auf das Handy oder Tablet.

Denkt man an die Eifel, dann denkt man an Natur und Idylle. An Ausflüge und Wanderwege. Wer besser auf zwei Rädern unterwegs ist als zu Fuß, für den ist der Radtourenführer durch die Eifel-Ardennen-Natur ein Tipp. Das multimediale Buch unter dem Titel „Die schönsten Radtouren durch die Eifel“ von Rainer Nahrendorf und Heinz-Günter Boßmann nimmt seine Leser mit auf zwölf Touren durch die Gebirgslandschaft.

„Eine Liebeserklärung“ nennen die Autoren ihr 85 Seiten umfassendes Werk mit 130 Bildern. Neben Textabschnitten mit dazugehörigen farbenfrohen Fotogalerien sind zusätzlich QR-Codes und Weblinks integriert, um passende Musik, Videos und weiterführende Informationen digital zu erhalten. Dafür müssen die Codes, in Form von schwarz-weiß gemusterten Quadraten, mit dem Smartphone gescannt werden.

Info Die Buch-Versionen des Multimedia-Guides Foto: Rainer Nahrendorf Hardcover-Geschenk-Version Vollfarbig für 29,99 Euro Softcover Schwarz-weiß 10,99 Euro; teilfarbig 14,99 Euro; vollfarbig 26,99 Euro E-Book Diese Version des Radtouren-Führers erscheint im Januar und kostet 6,99 Euro.

So beginnt die erste Tour musikalisch. Die Eifeler Mundartsängerin Sylvia Nels lädt die Leser ein, sie an den Kronenburger Stausee zu begleiten. Dieser Ort ist für einen Familienausflug gut geeignet, da er eine kürzere Fahrradstrecke mit anschließendem Planschen verspricht.

Von dort aus geht es rund um Schönecken. Mit leichter Steigung muss hier schon kräftiger in die Pedalen getreten werden. Die dritte Tour kann in drei verschieden schwierigen Stufen gefahren werden: Durch das Kylltal und den Kyllwald geht es vorbei an der Künstlersiedlung Weissenseifen. Die etwas leichtere Streckentour nach „Klein Venedig“ – wie die Region am Leuk Bach in der Südeifel genannt wird – ist in der Länge variabel.

Besonders an der Eifel-Ardennen-Region ist zweifellos das gut ausgebaute Radwegenetz. Der Komfort von Fahrradbussen lockt nicht nur sportliche Fahrradfahrer – auch für gemütliche Radler und Familien mit Kindern wird die Eifel dadurch ein beliebtes Reiseziel. Die Möglichkeit, Berg- und Taletappen miteinander zu verbinden, macht den Reiz der Region unabhängig der Fitness aus. Rennräder und Mountainbikes sind ebenso oft zu sehen wie Pedelecs.

Der Neusser Autor Rainer Nahrendorf (76) ist leidenschaftlicher Pedelec-Fahrer und hat die zwölf Eifel-Touren selbst mehr als einmal getestet. „Die Eifel ist unser Vorgarten“, sagt Nahrendorf. „Bei schönem Wetter sehe ich nur Neusser Kennzeichen auf der Autobahn in Richtung Eifel.“ Nahrendorf selbst hat dort ein Ferienhaus.

Die Autoren empfehlen ihr Buch als Weihnachtsgeschenk für Freunde, Bekannte oder eben an einen selbst. Erhältlich sind die Exemplare ab sofort online bei Amazon und Epubli. Im Bücherhaus am Münster, Krämerstraße 8, liegt die Printversion zusätzlich als Ansichtsexemplar aus. In Kürze dann auch in weiteren Buchhandlungen. Die E-Book-Version, die ab Januar zu kaufen ist, ermöglicht es, die Radstrecken auf einem E-Book-Reader, Tablet oder Smartphone herunterzuladen. Anders als in der Druckversion müssen die integrierten QR-Codes nicht gescannt werden, sondern können ganz einfach angeklickt werden. „Man muss die Technik nutzen, besonders wenn man sich für Details interessiert“, empfiehlt Nahrendorf.