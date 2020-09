Bürogebäude auf der Neusser Furth : Da hängt ein Auto an der Wand

Der rote Mercedes hängt in ungefähr 24 Meter Höhe zwischen dem Bürogebäude „furtherTOP“ und dem dazugehörigen Parkhaus. Fotos (2): Geissel Foto: Geissel

Neuss In Fahrtrichtung Boden hängt sie da, die „ursprüngliche Schnapsidee“, wie Rochus Geissel sie nennt. Diese ist nun zur großen Freude des Unternehmers Wirklichkeit geworden. Ein Mercedes der Baureihe W126 500SE kann an seinem neuen Bürogebäude „furtherTOP“ in 24 Meter Höhe bestaunt werden.

Ohne Sitze, ohne Motor und auch ohne sonstiges Innenleben kann der Wagen zwar nicht mehr gefahren werden, bringt aber mit 700 Kilogramm auch nur noch ein Viertel des ursprünglichen Gewichts auf die Waage. Aber wie kommt man auf eine solche Idee? „Wir wollten ein Stück unseres alten Lebens mit unserem neuen Leben verbinden“, sagt Rochus Geissel.

Ein Mercedes W126 500 SE aus dem Baujahr 1986 schmückt das Haus. Foto: Geissel

Über 30 Jahre lang hatte er unter anderem mit diesem Auto seinen Lebensunterhalt verdient. Auch sein Sohn, Guido Geissel, stieg in das Geschäft mit ein. Beide entschieden sich dann aber, die Automobilbranche hinter sich zu lassen und die Immobilienbranche zu entdecken. Auch wenn das Auto an der Wand zunächst eine Schnapsidee war, handelt es sich bei diesem kuriosen Vorhaben keineswegs um einen spontanen Einfall des Unternehmerduos. Ein Jahr lang wurde die ganze Aktion geplant. Der Neusser Statiker Dietmar Püllen wurde damit beauftragt, zu errechnen, ob und wie das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann.