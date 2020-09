Zu Gast bei „Johnson & Johnson“ : Habeck bekommt thematische „Druckbetankung“ in Neuss

Robert Habeck war am Donnerstag in Neuss zu Gast. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mit einem „Zettel voller Hausaufgaben“, wie er selbst sagte, sollte sich Robert Habeck am Nachmittag aus Neuss verabschieden. Der Bundesvorsitzende der Grünen warf am Donnerstag einen Blick hinter die Kulissen des Pharmaunternehmens Johnson & Johnson in Rosellerheide.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Dort erwartete ihn auch wegen der knapp bemessenen Zeit eine thematische „Druckbetankung“, wie er im Anschluss resümierte. Der 51-Jährige ließ sich zunächst über das Thema „Digitalisierung von Daten und den Nutzen für forschende Gesundheitsunternehmen“ informieren.

Das Team um Bettina Buschmann, verantwortlich für den Bereich digitale Transformation, gab nicht nur einen Einblick in seine Arbeit, sondern nutzte Habecks Anwesenheit auch für die ein oder andere Wunsch-Platzierung. Ein Beispiel: Patientendaten sollten auch für Unternehmen wie Johnson & Johnson zugänglich sein, um wichtige Forschungs-Erkenntnisse sammeln zu können.

Was dabei betont wurde und auch Habeck als Grundvoraussetzung eines solches eingreifenden Schrittes ansah: Die gesammelten Daten müssten für die Verwertung komplett anonymisiert sein. Bei all diesen Aktivitäten stünde der Mehrwert für den Patienten im Vordergrund, sagte Bettina Buschmann. Als Beispiel dafür wurde ein Tool genannt, das derzeit in Arbeit ist und eine zielgerichtetere Krebstherapien ermöglichen soll. Eine Art „Entscheidungshilfe“ für Ärzte.