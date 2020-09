Formel 1 in Monza : Was Sie zum Großen Preis von Italien wissen müssen

Auch beim Rennen in Italien dürfen keine Fans dabei sein - die Verantwortlichen in Monza versuchen es daher mit Papp-Fans. Foto: AP/Luca Bruno

Monza Vor dem Heimspiel in Monza versucht man sich bei Ferrari in Zuversicht, doch der Favorit ist einmal mehr Lewis Hamilton. Was Sie sonst noch zum Großen Preis von Italien wissen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was steht an?

Die Formel 1 nähert sich der Halbzeit ihrer Corona-Saison, am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) steigt mit dem Großen Preis von Italien in Monza das achte von 17 Saisonrennen. Es ist zugleich der erste Teil eines Italien-Doppelpacks: Gleich am nächsten Wochenende geht es in Mugello weiter.

Wer gewinnt?

Am vergangenen Sonntag fuhr Lewis Hamilton die Konkurrenz auf der schnellen Strecke in Spa in Grund und Boden. Auch auf der noch schnelleren Strecke in Monza kann es nur einen Favoriten geben: Der Mercedes des Weltmeisters ist ohnehin das kompletteste Auto im Feld, seine größten Stärken spielt der W11 aber auf den Power-Strecken aus. Und Hamilton ist mit 35 Jahren in der Form seines Lebens, sein Teamkollege Valtteri Bottas ist im gleichen Auto meist kein echter Rivale. Alles spricht damit für Hamiltons Karriere-Sieg Nummer 90 - ein einziger fehlt dann noch zum Rekord Michael Schumachers.

Foto: dpa/Georg Hochmuth Infos Formel 1 - der Rennkalender 2020

Darf Ferrari beim Heimspiel auf einen Achtungserfolg hoffen?

Nein, das wäre vermessen. Das vergangene Wochenende in Spa war schlimm für die Scuderia, und das Rennen im Königlichen Park dürfte nun mindestens genau so hart werden. Denn verglichen mit Mercedes gilt so ziemlich das Gegenteil: Der Ferrari ist in diesem Jahr ohnehin nirgends ein Auto für die vorderen Plätze, die größten Schwächen des SF1000 werden aber auf den Power-Strecken entblößt. Durchaus denkbar also, dass Sebastian Vettel und Charles Leclerc sich auch an diesem Wochenende mit Williams, Haas und Alfa Romeo herumschlagen müssen - mit den Teams also, die stets das Ende des Feldes bilden.

Mercedes vorne, Ferrari irgendwo hinten - ist das alles?

Max Verstappen ist seit Wochen der einzige Hoffnungsträger, wenn es darum geht, die Mercedes-Dominanz zu brechen. Ob der niederländische Ausnahmepilot mit seinem Red Bull auf dieser schnellen Strecke allerdings eine Chance hat, scheint sehr fraglich. Das Mittelfeld ist in der Formel 1 dafür unterhaltsam wie lange nicht: McLaren und Racing Point fahren immer wieder in Podestnähe, in Monza ist auch wieder mit Renault zu rechnen: Den Franzosen liegen Strecken, auf denen wenig Abtrieb benötigt wird.

Was ist sonst besonders in Monza?

Zum ersten Mal in diesem Jahr werden Menschen, die nicht zum Formel-1-Zirkus gehören, an der Strecke ein Rennen verfolgen. Es sind allerdings keine Fans im klassischen Sinne: Die Veranstalter würdigen die Arbeit im Kampf gegen das Coronavirus und laden 250 Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger auf die Tribünen ein. Natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Monza ist damit auch ein Auftakt: Ab dem darauffolgenden Rennen werden immer wieder Zuschauer erwartet, Mugello plant mit 3000 Fans. In den Wochen danach wollen die Macher in Sotschi und Istanbul sogar noch größeren Mengen zulassen.

(SID/cbo)