Mittelstandsforum in Neuss : Künstliche Intelligenz im Fokus

Neuss Experten diskutieren am 15. September beim Neusser Mittelstandsforum über Potenziale und Grenzen der Künstlichen Intelligenz. Übertragen wird es per Livestream im Internet.

In Filmen kommt Künstliche Intelligenz (KI) immer als Science Fiction daher. Mal wird sie bedrohlich inszeniert wie der fiktive Computer „Hal 9000“ in „2001: Odyssee im Weltraum“ oder die Androiden in „Westworld“, mal als Freund und Helfer wie das Kultauto „K.I.T.T.“ in „Knight Rider“ oder die Droiden in Star Wars. Das alles ist natürlich reine Popkultur, aber KI hat längst Einzug in die Realität gehalten. Sie verändert Geschäftsmodelle grundlegend und kann Innovationen in Unternehmen beschleunigen.