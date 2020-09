Erprobung genehmigt : Firma Janssen aus Neuss darf Corona-Impfung an Hunderten Menschen testen

Neuss Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die Erprobung eines möglichen Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus an einer größeren Zahl von Probanden in Deutschland genehmigt. Starten darf ein Neusser Unternehmen.

In der ersten Phase wird ein mögliches Serum nur an einer kleinen Gruppe Freiwilliger getestet. In der zweiten Phase werden diese Tests auf eine größere Zahl von Probanden - oft mehrere hundert - ausgeweitet. Das im hessischen Langen ansässige PEI ist für die Genehmigung klinischer Prüfungen sowie die Bewertung und Zulassung von Impfstoffen zuständig.

AstraZeneca, das zusammen mit der britischen Oxford-Universität an der Corona-Impfung forscht, ist mit seinen Tests des potenziellen Serums schon relativ weit vorgekommen. Es gehört zu den weltweit neun Unternehmen, die sich bereits in der dritten und finalen Phase befinden. In dieser Phase wird das Mittel an tausenden Menschen erprobt. Die EU, die USA und andere Staaten haben mit AstraZeneca bereits Liefervereinbarungen für den Impfstoff geschlossen.