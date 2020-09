Auf der Wache in Hamm : Betrunkener Autofahrer bittet Polizistin um Expertenrat

Hamm Ein sichtlich alkoholisierter Mann ist am Montag auf eine kuriose Idee gekommen. Er fuhr mit dem Auto zur Polizeiwache in Hamm und wollte wissen, ob er noch fahren darf.

Ein Betrunkener ist am Montagmorgen im Ruhrgebiet mit laut aufgedrehtem Radio mit seinem Auto vor eine Polizeiwache in der Hammer Innenstadt gefahren. Laut Mitteilung der Polizei stieg er aus und schaltete das Warnblinklicht an. Dann ging er in das Gebäude und wollte einen Expertenrat. Die Wachdienstführerin sollte dem 56-Jährigen sagen, ob er fahrtüchtig ist.