Neuss: Aktionstag "Heizung" der Verbraucherzentrale

Neuss Rund 60 Prozent der Heizkessel in Einfamilienhäusern sind veraltet. Diese Zahl nennt Gregor Breitmar, Energieberater in der Neusser Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW.

„Neue Heizungen können leiser sein als alte, sie können komfortabler zu bedienen sein und günstiger im Betrieb. In jedem Fall aber sparen sie Energie und sind klimafreundlicher“, betont er. Die Neusser Verbraucherzentrale bietet am Montag, 29. Oktober, 14 bis 18 Uhr, einen Aktionstag in ihren Räumen am Meererhof 1a an. Er steht unter dem Motto „Was läuft im Keller?“ und ist Bestandteil der zum Projekt „Energie 2020“ der Verbraucherzentrale zählenden Aktion „Besser heizen“.