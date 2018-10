Neuss: Reparieren statt Aussortieren in der Schuh-Schlüssel-Bar

Gnadental Burhan Sahin ist in Gnadental eine Institution. Er genießt den Ruf, alles reparieren zu können. Über die oft angeprangerte „Wegwerfgesellschaft“ kann er nur den Kopf schütteln. Ein Besuch.

Im Inneren des hüttenähnlichen Gebäudes am Berghäuschensweg führt Burhan Sahin seit rund 20 Jahren seinen Ein-Mann-Betrieb, genießt den Ruf, nahezu alles reparieren zu können. In Gnadental ist er deshalb eine Institution und wird auch von vielen Schützen geschätzt. „Ein Flugzeug könnte ich vielleicht nicht reparieren“, sagt er nach kurzem Überlegen. Versuchen würde er es aber trotzdem. Auch Gleit- und Fallschirme waren schon unter seiner Jahrzehnte alten Nähmaschine. Schlüssel und Schuhe sind für den gelernten Schuster, Schlosser und Chemiker aber natürlich Alltagsgeschäft.

Stundenlang könnte Sahin über die oft angeprangerte „Wegwerfgesellschaft“ philosophieren. Über Sollbruchstellen in Schuhen, die eingebaut werden, damit möglichst schnell nachgekauft wird. Der schnelle Konsum überstrahle oft die Bereitschaft, Dinge wieder aufzuwerten und ihnen so neues Leben einzuhauchen.

Wer Sahin einige Minuten über Schuhe sprechen hört, der wird den nächsten Kauf anders angehen, so viel steht fest. „Es herrscht viel Ahnungslosigkeit. Viele Menschen achten nur noch auf die Marke und nicht mehr auf die Qualität. Wenige junge Leute wissen noch, was echtes Leder ist.“ Sahin schlägt oft die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er zum Beispiel in China hergestellte Schuhe kleben muss und sich das Material verfärbt. „Die Giftstoffe, die dort verwendet werden, sind nicht definierbar“, sagt der gelernte Chemiker.

Auch an anderer Stelle wird in Neuss versucht, Altes wieder brauchbar zu machen. Wie zum Beispiel im „Repair Café”. Dabei handelt es sich um eine Nachbarschaftsinitiative, die das Reparieren als Alternative zum Wegwerfen fördert. Die Initiatoren organisieren das Repair Café in den Räumen der Volkshochschule im Romaneum an der Brückstraße 1.