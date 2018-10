Campingplatz-Mord: Frau aus Neuss angeklagt

Neuss/Mönchengladbach Eine 52 Jahre alte Neusserin soll ihren Lebensgefährten mit einem Pflasterstein auf den Kopf geschlagen und ermordet haben. Die Ehefrau des Ermordeten berichtete beim Prozess, ihr Mann habe sie gewürgt und geschlagen.

Der Prozess um den Campingplatz-Mord in Niederkrüchten, bei dem eine 52 Jahre alte Neusserin ihren Lebensgefährten (54) getötet haben soll, ist am Mittwoch in Mönchengladbach fortgesetzt worden. Nicht nur seine Beziehung mit der Neusserin, auch seine Ehe soll von Gewalt geprägt gewesen sein: Die Ehefrau des am 18. Januar auf dem Campingplatz „Laarer See“ in Niederkrüchten ermordeten Mannes berichtete im Gericht von Würgeattacken, Wutanfällen und einem Leben in Angst.