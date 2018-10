Amerika-Freunde laden US-Generalkonsulin nach Neuss ein

Neuss Im nächsten Jahr steht das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Saint Paul (USA) und Neuss an. Die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss (DAGN) möchte diesen Anlass mit Veranstaltungen begleiten, schließlich steht sie für gelebten Austausch mit der Stadt in Minnesota und setzt sich für die transatlantische Freundschaft ein.

Fiona Evans hat familiäre Wurzeln in der Nähe von Paderborn. Bevor sie Generalkonsulin in Düsseldorf wurde, war sie als Presseattaché an der US-Botschaft in Nairobi (Kenia) tätig. Seit 2000 ist sie im diplomatischen Dienst der USA, zuvor war sie Mediatorin in der Generalstaatsanwaltschaft in Massachusetts. Von 2001 bis 2002 war sie Vizekonsulin in Lima (Peru), von 2002 bis 2003 verantwortete sie die Öffentlichkeitsarbeit und Konsularangelegenheiten in Duschanbe (Tadschikistan). Zudem war sie in Pristina (Kosovo) und Reykjavik (Island) tätig. Im Außenministerium in Washington war sie von 2010 bis 2012 stellvertretende Abteilungsleiterin des Luftfahrtverhandlungsbüros, 2013 bis 2016 war sie stellvertretende Kulturbeauftragte an der US-Botschaft in Berlin.