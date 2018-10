25-Jähriger in Neuss angetroffen : Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Nordstadt Die Polizei hat am Dienstagabend einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Die Polizei traf ihn an der Römerstraße an.

Gegen den 25-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Das teilt die Polizei mit. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(NGZ)