Neuss: Ein erstes Schützenbräu beim musikalischen Frühschoppen

Neuss Bürger-Schützen-Verein und Verkehrsverein hatten auf den Münsterplatz geladen. Fassanstich mit hellem Schützenbräu.

Die Bezeichnung Schützenbiwak mochte Henriette Wouters-Schumbeck für das gesellige Treiben am Samstag auf dem Münsterplatz so nicht stehen lassen: "Als Gemeinschaftsveranstaltung von Verkehrsverein und Bürger-Schützen-Verein haben wir alle Bürger und Neuss-Besucher zu einem musikalischen Frühschoppen eingeladen. Zum Fassanstich mit hellem Schützenbräu, den Erftmusikanten und optisch-musikalischer Erbauung durch das Schützen-Glockenspiel", betonte die Vorsitzende des Verkehrsvereins. Und so hatten Andrea Keil und Tobias Schmalledee von der Event Gastronomie Wunderbar am provisorischen Tresen alle Hände voll zu tun, die große Nachfrage nach dem für kleines Geld nur von Mai bis September gebrauten Schützenbier zu bewältigen.