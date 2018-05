Neuss: Ein "Volk der Insel" aus Freunden und Förderern

Neuss Die Stiftung Insel Hombroich wird von einem Förderverein begleitet, der aktuell sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Das 17. Inselfestival haben sie überstanden, Peter Gloystein und Rainer Wiertz. Der eine als Vorsitzender des Veranstalters, der Förderverein Hombroich, der andere als Programmmacher. Eigentlich nichts Besonderes, denn alle zwei Jahre geht das Festival mit neuer Musik über die Bühnen der Scheune auf der Museumsinsel, der Veranstaltungshalle und der Langen Foundation auf der Raketenstation. "Im Wechsel mit ,Hombroich: Literatur" und seit dem vergangenen Jahr auch ,Hombroich: Philosophie'", sagt Gloystein, der so gesehen also jedes Jahr am Start ist. Denn immer steht der Förderverein als Veranstalter hinter diesen Festivals: "Und die Insulaner haben an einem Pfingstfest nie frei", sagt er amüsiert. Dass an dem aktuellen dennoch etwas anderes war als sonst, hat mit dem Alter des Vereins zu tun: Er feiert sein erstes Jubiläum, wurde vor 25 Jahren gründet.

Der Förderverein sieht sich nicht allein als Geldeinsammler. Was aber nicht heißt, dass er nicht genau das auch tut. So greift er auf einen "Unterstützerkreis" zurück, der 2016 gegründet wurde und "mittelgebunden" hilft: "Zum Beispiel bei den Fellows-Programmen oder der Ausgestaltung des Hauses für Musik." Wichtig ist Gloystein, der noch maximal drei Jahre an der Spitze stehen will ("dann bin ich 76, das reicht!") und bis dahin "jemanden finden will, der mit Lust und Liebe weitermacht", aber mehr noch: "Der Verein ist auch Veranstalter!" Ging es anfangs in der Reihe mit dem Titel "Hombroich: ..." um Literatur und Musik, so wurde 2017 auch "Philosophie" aufgenommen. "Es war ein Experiment", sagt Gloystein, "aber es ist gelungen, denn die Referenten waren gut, und das Publikum hat sich ihnen geöffnet." Der Faden sei nie gerissen, auch wenn er selbst findet, dass manche Texte "sehr enigmatisch" gewesen seien.