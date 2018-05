Neuss: Sprungturm-Abriss in der Kritik

Neuss SPD will Abbruch der Sprunganlage im Südbad im Ausschuss neu debattieren.

Der verkündete Abbruch der Sprungtürme im Freibadbereich des Südbades beschäftigt nun doch die Politik. Denn die SPD will sich gegen eine derart "überfallartige Sportpolitik" zur Wehr setzen, die wie der Stadtverordnete Dietmar Dahmen klagt, in Reuschenberg zur "traurigen Gewohnheit" wird. Die SPD, die sich von den Stadtwerke-Verantwortlichen vor vollendete Tatsachen gestellt sieht und das nicht hinnehmen will, fordert deshalb einen detaillierten Bericht ein. In der nächsten Sitzung des Sportausschusses, der am 13. Juni tagt, fordert sie Rapport.