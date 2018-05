Neuss : Lesung und neuer Buchbestand zum Thema Migration

Neuss Das in Zusammenarbeit mit den "Interkulturellen Projekthelden" entstandene Buch "Verschieden - aber eins" wurde jetzt mit einer Lesung in der Stadtbibliothek vorgestellt. Zwölf aus Neuss stammende Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter von zehn bis 21 Jahren erzählen ihre persönliche Geschichte. Die illustrierten Texte sind dabei auf Deutsch, sowie in der Herkunftssprache und auf Englisch verfasst worden.

Vielfalt, Kultur, Migration und "verschieden sein" in einer multiethnischen Gesellschaft: Doch was denken Jugendliche selbst darüber? Oft reden Erwachsene über Kinder und Jugendliche, aber selten mit ihnen. An diesem Abend haben Jugendliche aus ihrem Leben berichtet und direkt mit dem Publikum diskutiert.

"Ich bin weder das eine noch das andere. Ich fühle mich deutsch, aber auch türkisch. Zu meiner Identität gehören zwei Kulturen, und diese sollten beide akzeptiert werden, der Mensch an sich sollte im Vordergrund stehen", sagte Mirza aus dem Jugendvorstand der Projekthelden. Felicitas, die ihr freiwilliges kulturelles Jahr in der Bibliothek absolviert, erklärte: "Eigentlich wollte ich anfangs als Autorin mitwirken, die in keiner weiteren Kultur aufgewachsen ist. Durch dieses Projekt und die intensivere Beschäftigung mit meiner Biografie wurde ich mir meiner schlesischen Wurzeln und, dass sie zu meiner Persönlichkeit gehören, bewusster."



Mit der Übergabe des Medienbestandes vom Raum der Kulturen durch Deniz Elbir, Interkulturbeauftragter der Stadt Neuss, und Hamdi Berdid, Vorsitzender vom Raum der Kulturen, war die Veranstaltung eröffnet worden.

(NGZ)