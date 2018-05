Tatort Münster: Die Langen Foundation in Neuss war Drehort

Professor Boerne in der Langen Foundation

„Tatort“ Münster auch in Neuss entstanden

Neuss Ein großer Teil des „Tatort“ Münster wurde in Neuss gedreht: in der Langen Foundation auf der Raketenstation.

Ein Aquarium gibt es in der Langen Foundation nicht. Und die Küche, so wie sie im „Tatort“ des WDR mit dem Titel „Schlangengrube“ zu sehen war, auch nicht. Aber das von Stararchitekt Tadao Ando erbaute Kunsthaus auf der Raketenstation zeigt sich abends wie auch in dem Fernsehkrimi: als irgendwie geheimnisvoll erleuchteter Ort.