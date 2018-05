Neuss: Literarischer Sommer mit 40 Veranstaltungen

Neuss Die Projektleitung des Festivals vom 1. Juli bis 16. September hat die Stadtbibliothek mit Chef Alwin Müller-Jerina.

Die Vielfalt der aktuellen deutschen und niederländischen Literaturlandschaft präsentiert der "Literarischer Sommer / Literaire Zomer" vom 1. Juli bis zum 16. September in mehr als 40 Veranstaltungen. Die Stadtbibliothek Neuss hat wieder die Projektleitung des deutsch niederländischen Literaturfestivals übernommen. Am Festival beteiligen sich auf deutscher Seite Aachen, Bedburg-Hau, Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Neuss sowie erstmalig das Kulturzentrum Sinsteden in Rommerskirchen. Hinzu kommen die niederländischen Städte Amsterdam, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard, Vaals und Valkenburg.

In Neuss und Krefeld wird es Veranstaltungen mit den niederländischen Autoren Jaap Robben und Fikry El Azzouzi für Kinder und Jugendliche geben. In Aachen sind je eine niederländische und eine deutsche Literaturverfilmung zu sehen: "Oben ist es still" von Gerbrand Bakker und "In den Gängen" nach der gleichnamigen Erzählung von Clemens Meyer.