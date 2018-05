Neuss: Wer wird Neusser Stadtradel-Star?

Neuss Ziel ist es, an 21 Tagen durchgängig kein Auto von innen zu sehen.

Wer es schafft, vom 8. bis zum 28. Juni durchgängig mit dem Rad oder nur dem ÖPNV unterwegs zu sein, kann der Neusser Stadtradeln-Star 2018 werden. Denn in dieser Zeit läuft auch in Neuss wieder die Aktion "Stadtradeln". Wer in Neuss lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine (Hoch-)Schule besucht, ist eingeladen, sich unter www.stadtradeln.de einem Team anzuschließen oder selbst ein Team zu gründen.