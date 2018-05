Neuss: 45.000 Pferdefans im Rennbahnpark

Neuss Drei Tage lang lockte die Equitana Open Air in den Neusser Rennbahnpark. Andrang und Resonanz waren groß. Insgesamt kamen rund 45.000 Besucher zum Festival, das Reiten als Breitensport in den Mittelpunkt rückte.

Flirrende Hitze, unzählige weiße Zelte, Menschen mit Kind, Kegel und Cowboyhüten, Pferde aller Größen und Rassen, in der Luft der unverwechselbare Duft von "Rossknödeln" - diese Szenerie spielte sich am Wochenende nicht etwa im Wilden Western, sondern im Neusser Rennbahnpark ab. Die Euqitana Open Air lockte rund 45.000 Besucher an drei Tagen an, so Pressesprecher Mike Seidensticker. In den Zelten waren 261 Aussteller vertreten, die alles rund ums Pferd anboten.