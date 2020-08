Kolumne Hastenraths Will : Weichgekochter Erbsenhirn-Eintopf

Mönchengladbach Die Polizei sprach von knapp 20.000 Demonstranten, die Veranstalter selbst von 1,3 Millionen. Wieviel Nullen vergangenen Samstag in Berlin tatsächlich unterwegs waren, ist egal, denn es waren so oder so zu viele, die stolz dadrauf sind, nix zu kapieren.

Ein kruder Mix aus Coronaleugner, Neonazis, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und sonstige Dagegenseiner war aus ganz Deutschland angereist, für zu demonstrieren, dass man gefälligst bald wieder reisen und demonstrieren darf. Ein ziemlich weichgekochter Erbsenhirn-Eintopf, der sich da durch unsere gebeutelte Hauptstadt schlängelte und allen Ernstes gegen die Pandemie protestierte, was in etwa so viel Sinn macht wie eine Kundgebung, bei der die Aufhebung der Schwerkraft gefordert wird. Davon mal abgesehen: Wieso sollte ich mir von diejenigen, die Angst vor Ausländer, Echsenmenschen, promovierte Wissenschaftler, jüdische Weltverschwörer, G5-Masten, Schutzmasken und Händewaschen haben, erzählen lassen, dass ich keine Angst vor ein Virus haben soll?! Das Problem ist, dass man mit solche Leute leider kaum vernünftig diskutieren kann, denn die meisten sind Prädikatsabsolventen der Youtube-Universität für angewandte Alternativfakten. Dabei könnte man dem Standard-Argument „Ich kenne niemand, der an Corona erkrankt ist“ locker entgegenhalten „Ich kenne kein Spinner, der an diese Demo teilgenommen hat und trotzdem scheint es sie zu geben.“ Die kreuz- und querdenkende Widerstandsbewegung gegen der gesunde Menschenverstand war eine Verhöhnung all derer, die an Corona erkrankt sind oder deren Angehörige dadran gestorben sind. Das einzige Gute an die Veranstaltung: Die Arbeitsplätze im Pflegebereich sind sicher! Was man sich aber selbst als Freund von wichtige Grundrechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit fragen sollte: Wie kann man eine Demo gegen die Einhaltung von Schutzmaßnahmen genehmigen unter die Auflage, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden?!