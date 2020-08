Sperrung in Mönchengladbach : Mit Stroh beladener Lkw brennt auf A 61

Sperrung in Mönchengladbach

Auf der A 61, in Höhe der Anschlussstelle Güdderath, steht ein mit Strohballen beladener Lkw in Flammen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Autobahn 61 ist zurzeit zwischen Wickrath und Rheydt gesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Bürger in Wickrath aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

In Mönchengladbach hat ein mit Strohballen voll beladener Lkw aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Autobahn musste zwischen Wickrath und Rheydt in Fahrtrichtung Venlo voll gesperrt werden.

„Nicht nur die Ladung steht in Flammen, sondern auch das komplette Fahrzeug“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Personenschaden gebe es aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Sperrung werde voraussichtlich noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen, sagte der Sprecher. Die A 61 könne erst nach den Lösch- und Bergungsarbeiten wieder freigegeben werden. Und dann müsse man noch sehen, in welchem Zustand die Fahrbahndecke nach dem Brand ist.