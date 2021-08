Protest gegen Versammlungsgesetz in Düsseldorf : Oberverwaltungsgericht kippt Polizeiauflagen für Demo

Protest gegen Versammlungsgesetz in Düsseldorf

Demonstration gegen das Versammlungsgesetz NRW am 26. Juni in Düsseldorf. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Das Oberverwaltungsgericht hat die polizeilichen Auflagen für die Demonstration in Düsseldorf gekipppt. Die Teilnehmer, die gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW auf die Straße gehen, dürfen nun Banner jeglicher Größe mitnehmen.

Das Oberverwaltungsgericht hat die Auflagen der Polizei für die Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW gekippt und größere Transparente und Banner erlaubt. Wie das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen“ am Samstagmorgen mitteilte, habe das Oberverwaltungsgericht in der Nacht den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf verworfen.

Die Demonstration des Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten“ startet am heutigen Samstag, 13 Uhr, in Düsseldorf im Rheinpark an den Rheinterassen.