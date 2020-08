Kostenpflichtiger Inhalt: Geburtskliniken in Mönchengladbach : Wann ist ein Kaiserschnitt wirklich nötig?

Ein Kaiserschnitt sollte nicht durchgeführt werden, wenn er vermeidbar ist . Foto: Mascha Brichta/dpa Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Mönchengladbach Etwa 27 Prozent der in Mönchengladbach geborenen Kinder kommen per Kaiserschnitt zu Welt. Die Quote liegt unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die Chefärzte der Mönchengladbacher Geburtskliniken erklären, wieso das so ist.