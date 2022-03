Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 29. März 2022 : Gesundheitsamt meldet 475 Neuinfektionen

Mönchengladbach Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher steigt leicht an, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt ab. Die wichtigsten Werte im Überblick.

3994 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 29. März. Am Vortag wurde der Wert mit 3930 angegeben und am Sonntag mit 4438. Insgesamt 475 Neuinfektionen meldet die Stadt am Dienstag (Vortag: 265).