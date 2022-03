Umfrage in Mönchengladbach : Unternehmen in großer Sorge wegen Folgen des Ukraine-Krieges

Vor allem die Energiekosten stellen die Betrieb vor Probleme. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach Der russische Überfall auf die Ukraine hat spürbare Auswirkungen auf die Betriebe am Niederrhein, auch wenn es nur wenige Geschäftsbeziehungen gibt. Was die IHK Mittlerer Niederrhein jetzt fordert.

Der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen haben bei den Unternehmen in Mönchengladbach große Sorgen ausgelöst. Der russische Überfall auf das Nachbarland werde spürbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe am Mittleren Niederrhein haben, so das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Die Unternehmen befürchten, dass Rohstoffe und Vorprodukte zunehmend knapp werden. In Russland aktive Unternehmen brechen vielfach die Geschäftsbeziehungen mit ihren dortigen Partnern ab.

Knapp 400 IHK-Mitgliedsunternehmen haben sich an der Umfrage beteiligt. „Angesichts des menschlichen Leids, das wir in diesen Tagen in den Berichterstattungen über die Ukraine sehen, sind wir erschüttert“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Die humanitäre Katastrophe stellt die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in den Schatten. Dennoch halten wir es für notwendig, die Folgen für die Unternehmen und deren Beschäftigte in unserer Region zu analysieren, um die Betriebe so gut es geht unterstützen zu können.“

84 Prozent der Unternehmen aus allen Branchen rechnen damit, dass für sie relevante Vorprodukte teurer beziehungsweise knapper werden. Die bereits durch die Corona-Krise teils gestörten Lieferketten werden die Betriebe weiter vor große Herausforderungen stellen. 58 Prozent der Betriebe haben die Sorge, dass die Energiepreise auf ein existenzgefährdendes Niveau steigen. „Kurz gesagt: Es wird alles teurer. Strom-, Transport- und Produktionskosten steigen. Die Unternehmen werden – soweit es der Wettbewerb zulässt – ihre Preise auch weiter erhöhen müssen“, befürchtet Steinmetz.

Die mit dem Krieg verbundenen unsicheren Zukunftsaussichten führen auch zu einer verringerten Investitionsneigung der Unternehmen. Eine Mehrheit der Unternehmen sieht zwar keinen Grund dafür, Investitionen aufzuschieben, 48 Prozent der Betriebe geben jedoch an, sich verstärkt zurückhalten zu wollen. „Das besorgt mich. Die Industriekonjunktur kommt nur richtig in Fahrt, wenn die Unternehmen auch bereit sind, zu investieren“, so Steinmetz.

Lediglich 19 Prozent der befragten Unternehmen exportieren Waren in diese Region oder haben eine Niederlassung vor Ort. Und selbst die Unternehmen, die in die Region exportieren, sind von diesen Geschäften nicht abhängig. Der Umsatzanteil der Geschäfte mit Russland und der Ukraine liegt bei nahezu allen Betrieben bei unter 20 Prozent. Dieser Anteil dürfte auf jeden Fall weiter schrumpfen. Zwei Drittel der Unternehmen mit Exporten nach Russland nehmen keine Neuaufträge mehr an, ein Drittel geht sogar von einem kompletten Abbruch aller Geschäftsbeziehungen aus. An der Umfrage haben acht Unternehmen teilgenommen, die eine Betriebsstätte in Russland unterhalten. Drei davon werden ihren Standort dort schließen, beziehungsweise haben ihn schon geschlossen.

Gemeinsam mit den übrigen 78 Kammern in Deutschland fordert die IHK Mittlerer Niederrhein in einer Resolution Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft gegen die hohen Strom- und Energiepreise. „Die jüngst von der Bundesregierung vorgestellten Entlastungen kommen vor allem den Verbrauchern, aber kaum den Unternehmern zugute“, sagt Steinmetz. „Nahezu alle Branchen sind von den dramatischen Preissteigerungen bei Strom, Gas und Kraftstoffen betroffen. Daher benötigen viele Betriebe kurzfristig zinsgünstige KfW-Kredite oder sogar Notfallzahlungen.“

In der zweiseitigen Resolution heißt es: „Die historisch hohen Strom- und Energiepreise bedrohen seit Monaten viele deutsche Unternehmen in ihrer Existenz. Teilweise war es bereits vor dem Krieg in der Ukraine aufgrund der hohen Preise betriebswirtschaftlich sinnvoll, Maschinen und Anlagen abzustellen, anstatt zu produzieren und Energie zu verbrauchen. Auch in der Logistik und bei Mobilitätsdienstleistern ist die Lage dramatisch.“

Zu den zehn Sofortmaßnahmen der IHK-Organisation gehören unter anderem die Reduzierung der Abhängigkeiten, die Senkung von Steuern und Abgaben auf Strom- und Energiepreise.

(angr, RP)