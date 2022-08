Kommentar : Bislang vernachlässigt

Mettmann Die Stadthalle in Mettmann soll abgerissen werden. Dagegen wenden sich nun Architektur-Professoren, Politiker und andere Experten in einem Offenen Brief.

Wer die unendliche Geschichte der Neandertalhalle begleitet, mag die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Immerhin war es Bürgermeister Bodo Nowodworski im Jahr 2003, der sich mit einer ersten Kostenschätzung für die Renovierung der Halle zu Wort meldete. Rund 600.000 Euro sollte es kosten. Daraus sind neun Millionen Euro geworden. Und auch dieser Wert ist mittlerweile fünf Jahre alt.

Auf der anderen Seite kommt der Hinweis auf die ökologischen Folgen von Abriss und Neubau nicht zur Unzeit. Wer, wenn nicht die Fachleute, und wann, wenn nicht jetzt, könnte die bislang vernachlässigte ökologische Frage einbringen. Baumaterialien sind die größten Klima-Killer-Produzenten auf dem Planeten. Wenn wir nachfolgenden Generationen noch so etwas wie eine lebenswerte Erde übergeben wollen, dann muss man jetzt in Mettmann mindestens innehalten. Und dann gute Gründe anführen, warum man nicht umsteuert. Ex und Hopp aus purer Bequemlichkeit geht jedenfalls nicht mehr.