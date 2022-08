Rauschgift in Erkrath : 20 Cannabispflanzen im Wohnzimmer gezüchtet

Das Symbolfoto zeigt: Were Cannabis im Wohnzimmer züchtet, muss Licht, Luft und Wasser zuführen und die Abluft filtern. Foto: Polizei Mettmann

Erkrath 56-Jähriger in Erkrath Unterfeldhaus ist Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren. Seine Mini-Farm wurde beschlagnahmt.

Aus der Sicht der Beamten ist das Ergebnis der Wohnungsdurchsuchung am Neuhausplatz in Erkrath Unterfeldhaus eindeutig: 20 Cannabispflanzen wurden laut Polizeibericht sichergestellt. Hinzu kamen demnach Utensilien, die zur Aufzucht, zum Handel mit verbotenen Substanzen und dem Konsum verwendet werden.

Der Einsatz startete am Freitagabend gegen 19.45 Uhr mit dem Hilferuf einer Frau. Sie sei in einen Streit mit dem 56-jährigen Erkrather geraten. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort habe sich der Verdacht erhärtet, dass der 56-Jährige in seiner Wohnung Cannabis züchtet und die illegale Ernte an Dritte verkauft.

Anders als in TV-Krimis darf die Polizei bei solchen Hinweisen nicht einfach in die betroffene Wohnung stürmen, sondern muss sich bei einem diensthabenden Richter die Genehmigung dazu einholen. Umso mehr, als dass der Mann zu diesem Zeitpunkt gar nicht in einer Wohnung anwesend war. Die Genehmigung wurde erteilt, die Wohnung durchsucht. Den Wohnungsinhaber erwartet nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen der illegalen Herstellung von Cannabis in nicht geringer Menge.

Nach mehreren spektakulären Einsätzen gegen große Cannabis-Farmen im vergangenen Jahr in Mettmann unterstützte die Kreispolizei im laufenden Jahr eher bei größeren Einsätzen, deren Ermittlungen in Nachbarstädten ihre Ausgangspunkte hatten. So wurden Anfang April unter der Leitung der Polizei Düsseldorf insgesamt 16 Wohnungen durchsucht, unter anderem in Erkrath, Hilden und Langenfeld. Einer Gruppe wurde von den Strafverfolgungsbehörden vorgeworfen, im Zeitraum zwischen März 2020 bis Juni 2021 gleich tonnenweise Marihuana, rund 50 Kilogramm Haschisch und etwa 30 Kilogramm Kokain gehandelt zu haben. Damals nahm die Polizei zwei Männer fest, 27 und 29 Jahre alt. Zudem wurden laut Polizei Immobilien, Schmuck und Bargeld in einer Gesamthöhe von mehr als 1,4 Millionen Euro sichergestellt.