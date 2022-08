Trinkwasserversorgung in Wülfrath : Bürgerverein Düssel stoppt Brunnenprojekt

Wülfrath Noch auf dem letzten Stammtisch wurden die Pläne für ein kleines Wasserspiel vorgestellt. Nun legt der Verein die Pläne dafur auf Eis. Grund dafür die ein neuer Gesetzesentwurf, von dem sich der Verein mehr verspricht.

Das kommt überraschend: Der Bürgerverein Wülfrath-Düssel stoppt sein Projekt zur Errichtung eines Brunnes auf dem Dorfplatz in Düssel. Thomas Kaulfuß, Vorsitzender des Vereins, begründet den Entschluss wie folgt: „Das Bundeskabinett hat am 10. August einen Gesetzentwurf verabschiedet, nachdem Städte und Gemeinden mehr Brunnen aufstellen sollen. Daher haben wir uns entschlossen, unser Brunnenprojekt für den Dorfplatz erst einmal auf Eis zu legen.“ Das sei keine leichte Entscheidung gewesen. Doch aus Sicht des Vereins sei es „kontraproduktiv, jetzt einen Brunnen, der kein Trinkwasser bereitstellt, weiter zu verfolgen.“ Kaulfuß weiter: „Es würde es dem BV Düssel schwer machen, die Stadt Wülfrath von einem Trinkwasserbrunnen auf dem Dorfplatz nach Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes zu überzeugen“, so Kaulfuß weiter. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Trinkwasserbrunnen zur öffentlichen Wasserversorgung zählen und die Städte und Gemeinden zum Aufstellen verpflichtet werden sollen. Über die Zahl und die Lage der Brunnen entscheiden aber die Kommunen selbst. „Genau hier sehen wir unsere Möglichkeit, unser ursprüngliches Projekt eines Trinkwasserbrunnens für Düssel auch umzusetzen,“ betont der Vorsitzende. „Wir werden unser ganzes Gewicht als Bürgerverein in die Waagschale werfen, dass der erste Trinkwasserbrunnen nach Düssel kommt, und werden die Stadt Wülfrath hierbei tatkräftig unterstützen.“