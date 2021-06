Sicherer Badespaß in Mettmann : DLRG als Aufpasser und Lebensretter im Naturfreibad

Mettmann Die gute Nachricht: Die Badesaison hat nun in Mettmann begonnen. Die schlechte: Pandemie und Lockdown lassen die Zahl der Nichtschwimmer steigen. Deshalb sind in dieser Freibadsaison im Naturfreibad immer ausreichend viele Rettungsschwimmer der DLRG vor Ort.

Pünktlich zum Saisonstart haben die DLRG-Ortsgruppe und Stadt Mettmann einen Vertrag unterschrieben. Er legt fest, dass die DLRGler das Team von Bäderbetriebsleiter Frank Fitsch unterstützen. „In der Vergangenheit haben wir schon mal im Freibad ausgeholfen, wenn Not am Mann war“, erklärt Bernd Co, der Vorsitzende der Mettmanner Lebensretter. Was früher bloß sporadisch war, ist jetzt feste Einrichtung: Während der Freibadsaison stehen nun etwa 20 DLRG-Mitglieder bereit, die auf Bedarf zu den Spitzenzeiten zur Unterstützung im Naturfreibad angefordert werden können.