Neue Voraussetzungen für Parkplätze in Mettmann : Demnächst nur noch Solar-Parkplätze in Mettmann?

Mettmann Nicht nur die Verkehrswende, auch die Energiewende soll kommen. Die NRW-Landesregierung will zukünftig beispielsweise Solar-Parkplätze. Für Mettmann wäre das ein absolutes Novum. Hier gibt es bislang keinen einzigen Solar-Parkplatz.

Neue Parkplätze in Nordrhein-Westfalen sollen künftig nur noch dann genehmigt werden, wenn es auch eine Solarüberdachung gibt. Diese so genannte Solar-Pflicht sieht die neue Landesordnung immer dann vor, wenn Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätze neu gebaut werden. Bis es so weit ist, vergeht noch Zeit. Der Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und FDP geht jetzt zunächst in die Beratung.