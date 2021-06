Nächtlicher Einsatz in Mettmann : Polizei verfolgt Kabeldiebe per Hubschrauber

Polizei verfolgt Kabeldiebe per Hubschrauber

Nächtlicher Einsatz in Mettmann

Mettmann Mit einem niedrig fliegenden Polizeihubschrauber und Suchhunden versuchte die Polizei am Montagfrüh gegen 1.40 Uhr, Kabeldiebe dingfest zu machen.

Vor dem Umspannwerk an der Straße „Am schwarzen Pferd“ in Mettmann hatten Unbekannte laut Polizeibericht in der Nacht zum Montag drei Kabeltrommeln zum illegalen Abtransport bereitgestellt. Doch dann bemerkte ein Mitarbeiter die Unbekannten und alarmierte die Polizei.