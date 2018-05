Mettmann: Lastwagenfahrer beschädigt Verkehrszeichen am Kreisel

Mettmann Auf einer Irrfahrt befand sich ein Lastwagenfahrer am Dienstagnachmittag in der Kreisstadt. Er befuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Lastwagen die Königshofstraße und erkannte offenbar zu spät, dass er auf einer für ihn gesperrten Straße fuhr.

Bei seinem Wendemanöver im Kreisel wurden zwei Verkehrszeichen, eine Warnbake und der Bordstein einer Verkehrsinsel beschädigt beziehungsweise zerstört. Dessen ungeachtet setzte der etwa 30-jährige Lastwagen-Fahrer seine Fahrt über die Ringstraße, Am Kolben und Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 750 Euro. Die Behörde fahndet nun nach dem Fahrer und dem Lkw mit blauer Laderaumplane und ausländischem Kennzeichen. Weitere Zeugen und Hinweise werden ebenfalls dringend gesucht.

In der Zeit vom Freitagabend, 11. Mai, 21 Uhr, bis Samstagmorgen, 12. Mai, 7.30 Uhr, parkte ein silbergrauer Ford Focus am Fahrbahnrand vom Heideweg in Metzkausen in Höhe des Hauses Nr. 19. In dieser Zeit wurde der Focus von einem unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und im linken seitlichen Frontbereich beschädigt.