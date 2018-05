Mettmann: Blues-Gitarrist gibt Konzert bei der Awo

Mettmann Michael van Merwyk gilt als einer der produktivsten Musiker seines Genres in Deutschland.

In Mettmann durfte man ihn vor zwei Jahren bei einem Konzert im Duo mit Larry Garner aus Baton Rouge (USA) erleben, wo die Beiden vom Publikum gefeiert wurden und mit ihrer Mischung aus tiefsinnigen wie humorvollen Texten, Charme und virtuosen Gitarrenspiel brillierten. "Ich nenne meinen Stil 'American Music - Euro Style'", sagt van Merwyk über sich selbst. Folk, Singer/Songwriter oder eben Blues, er fühlt sich überall zu Hause. Zu seinem Repertoire zählen neben erdigen Bluestiteln, in denen er seine dunkle Bassstimme zur vollen Entfaltung bringt, auch eine Reihe von Songs mit ausgefeilten Melodien und Harmonien, die er seinem Publikum sanft raunend zu Gehör bringt. Seit kurzem gibt es Michael van Merwyk auch solo. Auf der CD "Fight the Darkness", seinem nunmehr elften Album, präsentiert sich der Zwei-Meter-Mann aus Rheda-Wiedenbrück als begnadeter Songwriter. Diese neue Seite möchte er dem Mettmanner Publikum vorstellen. Das Konzert ist am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr in der Awo Mettmann, Gottfried-Wetzel-Straße 8. Karten zum Vorverkaufspreis von 13 Euro sind beim Schaufenster Mettmann erhältlich. An der Abendkasse werden Tickets für 15 Euro angeboten.