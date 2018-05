Haan/Hilden: Lastwagen fährt Verkehrsschild um

Haan/Hilden Gleich drei Unfallfluchten in Hilden sowie eine in Haan beschäftigen Polizei.

Im Vorbeifahren streifte ein unbekanntes Fahrzeug am Samstagmorgen einen Jaguar F-Pace, der auf der Straße "Am Hain" in Haan in Höhe der Hausnummer 2 stand. Der Fahrer beging Unfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken wurde ein schwarzer Hyundai am Sonntagabend auf dem Parkplatz des Restaurants "12 Apostel" an der Elberfelder Straße in Hilden beschädigt. Der Verursacher fuhr davon. Bereits am Donnerstag vergangener Woche fuhr ein Lastwagen auf der Walter-Wiederhold-Straße in Hilden rückwärts gegen ein Verkehrszeichen und knickte es um.